Последнее обновление: 01.02.2024 12:15

Украина получила $390 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка

В госбюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Финансовая помощь Японии в январе предусматривает грантовую часть средств на $89,8 млн в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE).

Также финпомощь состоит из кредита в размере $300 млн в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).



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