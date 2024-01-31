Белорусы стали основными покупателями в системе Tax Free в Латвии в 2023 году

В прошлом году больше всего покупок в системе Tax Free в Латвии совершили жители Беларуси, которые составили 22% от общего количества покупателей, сообщила руководитель сервиса возврата налогов SIA Global Blue Latvija Винета Калмане.

Также в прошлом году часто пользовались услугой Tax Free в Латвии приезжие из Узбекистана (11%), Израиля (10%) и Турции (9%).

Как рассказала Калмане, объем покупок Tax Free в 2023 году был еще далек от уровня до пандемии. "Рынок восстановился менее чем на 30%", — сказала она, добавив, что покупки Tax Free во многом связаны с туризмом, которому сейчас препятствуют война в Украине и конфликт в секторе Газа.

Отвечая на вопрос о покупках граждан России в Латвии, Калмане сказала, что до пандемии россияне составляли 60% от общего количества пользователей сервиса Tax Free, но с началом войны их стало меньше на 98%. "В Латвии их практически нет", — сказала Калмане.

По данным Global Blue Latvija, основными категориями товаров, которые иностранцы покупают в Латвии через Tax Free, являются одежда и обувь — 46% от общего количества покупок при средней сумме покупки 228 евро. Далее следуют электротовары (21%, средняя сумма покупки — 743 евро), спортивные товары (11% и 239 евро), ювелирные изделия и часы (8%, средняя сумма покупки 806 евро).