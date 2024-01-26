Нацбанк РБ поменял формы отчетности для лизинговых компаний и сервисов онлайн-заимствования

Нацбанк РБ поменял формы отчетности для лизинговых компаний и операторов сервисов онлайн-заимствования, сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на постановление №4 от 8 января 2024 года.

«В частности, при составлении отчета о финансово-экономической деятельности лизинговой организации исключается необходимость указания информации о коэффициентах платежеспособности. В целях обеспечения соответствующего контроля за платежеспособностью лизинговых организаций Национальный банк будет проводить оценку степени риска наступления банкротства», - говорится в комментарии Нацбанка.

Для операторов сервисов онлайн-заимствования уточняется порядок отражения информации о максимальной и минимальной суммах займа, привлеченных в отчетном периоде одним заемщиком.

«С даты вступления в силу постановления операторы сервисов онлайн-заимствования должны будут указывать информацию о каждом договоре займа в отдельной строке в случае привлечения заемщиком указанных сумм по нескольким договорам займа», - уточняет Нацбанк.

Документ вступает в силу с 27 января 2024 года.