Последнее обновление: 25.01.2024 16:45

Байден призвал Конгресс одобрить продажу F-16 Турции

Президент США Джо Байден накануне направил письмо лидерам ключевых комитетов Конгресса, в котором проинформировал их о своем намерении официально начать процесс продажи самолетов F-16 Турции, как только Анкара окончательно утвердит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в письме к республиканским и демократическим членам комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей Байден призвал Конгресс одобрить продажу истребителей Турции "без проволочек".

Перед этим Белый дом направил письмо членам Конгресса с призывом одобрить продажу Турции самолетов F-16 и модернизационных комплектов на сумму 20 миллиардов долларов, сообщили агентству четыре источника.

Как отмечают собеседники, администрация Байдена еще официально не уведомила Конгресс о планах продажи самолетов Турции.

Задержка с ратификацией шведской заявки со стороны Турции была главным препятствием для получения одобрения Конгресса на сделку по продаже истребителей. Законодатели заявили, что перед тем, как одобрить продажу, они ждут одобрения Турцией членства Швеции в НАТО – в том числе подписи президента Эрдогана.



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