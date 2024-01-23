ГТК Беларуси сообщил о контрабанде препарата против диабета

Белорусская таможня сообщила о преступной схеме ввоза крупной партии лекарственных средств под руководством гражданина РФ.

«378 упаковок медицинского препарата OZEMPIC стоимостью 578 тыс. бел. рублей обнаружено в багажнике легкового автомобиля AUDI, которым управлял гражданин Беларуси. Авто, следовавшее в Россию, остановили при проведении спецмероприятия на автодороге М-1.», - говорится в сообщении ГТК РБ.

«Организатором схемы оказался 56-летний гражданин России. Он «раздавал» лекарства в Польше различным физическим лицам. Граждане перемещали их через пункт пропуска «Брест» под видом товаров для личного пользования. В поиске таких физических лиц был задействован 54-летний брестчанин. Он же собирал и хранил OZEMPIC по месту своего жительства», - уточняет таможня.

Речь идет о препарате для диабетиков, разработанном датской фармацевтической компании Novo Nordisk. OZEMPIC стал широко известен благодаря одному из его сопутствующих эффектов — снижению веса.

Компания Novo Nordisk ушла из России и Беларуси, после чего правительство РФ разрешило двум российским производителям выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия зарубежного правообладателя.