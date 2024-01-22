Трейдинговая активность Китая растет вместе с покупками СПГ

Наступление зимнего сезона в газовой отрасли КНР ознаменовалось ростом активности игроков как в части покупок с высокой премией к рынку (в ноябре 2023 года погода в стране была немного прохладнее прошлогодней), так и спотовых перепродаж СПГ в другие страны. Поведение китайских участников на рынке АТР в последние два года становится все более гибким.

КНР, крупнейший мировой потребитель СПГ, в ноябре 2023 года импортировала 8,401 млн тонн сниженного природного газа (в регазифицированном состоянии это 10,865 млрд куб. м), что на 27% больше, чем за ноябрь 2022 года, сообщает Главное таможенное управление страны. Нынешний показатель также заметно превосходит уровень ноября 2021 года (7,629 млн тонн), приходящийся на период бурного постковидного восстановления экономики перед введением новых санитарных ограничений.

СПГ в ноябре поставлялся из 16 стран (в октябре 2023 года было 13, в ноябре 2022 - 14). В том числе в пяти странах было куплено всего по одной партии. Эти спотовые сделки осуществлялись нередко с весьма высокой премией - по цене выше $700 за тысячу кубометров, что существенно превышает средний уровень цен на рынке в это время.

Объем реэкспорта сжиженного природного газа составил 275 тыс. тонн, или 3,3% от объема полученного СПГ, тогда как год назад активность в области перепродаж была почти нулевая. В том числе две крупнотоннажных партии были перенаправлены в Южную Корею, а также по одной - в Таиланд и Японию; остальное пришлось на мелкие поставки. В ноябре региональный спотовый СПГ-индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) сложился на уровне $583; средняя таможенная стоимость импортируемого СПГ в Китай была $539. Грузы в Корею ушли по цене $493, а в Японию и Таиланд - по верхней границе колебаний спотовых цен - выше $600.

Китай получает трубопроводный газ у пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы.