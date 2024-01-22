Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,93 копейки или 0,29%, до 3,1544 рубля при объеме торгов $2,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,73 копейки или 0,2% до 3,5782 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 472 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,44 копейки или 0,33% до 4,3650 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3,5 млн. юаней.