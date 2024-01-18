Лукашенко отказался предоставить господдержку строительным компаниям в регионах

Лукашенко отказался подписать указ о предоставлении господдержки двум строительным организациям Брестской и Гродненской областей.

"Я этот документ с колена не подписал. У меня возник один вопрос. А что, они оказались в каких-то чрезвычайных условиях? Другие тресты и строительные компании работают хорошо и у них нет этих проблем? Или это только начало?", - сказал Лукашенко на совещании с руководством Совмина РБ.

По его словам, спасение утопающих - дел рук самих утопающих: "Как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинутся, тогда мы будем их поддерживать и оказывать помощь и поддержку".

"Вопрос серьезный. В заявленных вами организациях трудоустроены около 3,5 тыс. человек. Важно знать: только эти две компании оказались в затруднительном положении или есть и другие? Почему мы выделяем эти компании?", - спросил пенсионер.

Он утверждает, что у строительных организаций достаточно возможностей, чтобы работать и зарабатывать, есть значительное число объектов не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

"Не хочешь в Беларуси, в соседней России выгодные контракты, огромные деньги. Иди работай, зарабатывай. Чего вы пришли в бюджет просить деньги?" – возмутился Лукашенко.