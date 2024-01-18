Литва обеспокоена транзитом российского зерна через Латвию

Власти Литвы обеспокоены транзитом российского зерна через страны Балтии, большая часть которого транспортируется через Латвию.

"У нас есть очень специфический вопрос – транспортировка российского зерна через страны Балтии. В Литве это не является значительной проблемой, объемы очень малы, но в Латвии это все еще большая проблема", – заявил в среду министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, сообщает LRT.

В декабре министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что зерно из РФ везут в латвийские порты, а не в литовскую Клайпеду. Впрочем, он исключил возможность того, что российское зерно могло быть завезено с фальшивыми документами о его происхождении.

Литовские фермеры, которые проводили акции протеста в январе, также говорили о подозрениях, что зерно из РФ попадает на литовский рынок через Латвию.