Беларусь согласовала с РФ 24 импортозамещающих проекта

Правительства Беларуси и России согласовали 24 импортозамещающих инвестиционных проекта для реализации на белорусских предприятиях за российские кредиты, призванные обеспечить обе страны продукцией, поставки которой были прекращены из-за введенных против обеих стран санкций.

«В настоящее время министерствами промышленности двух стран согласованы 24 импортозамещающих инвестиционных проекта, финансируемых за счет кредитных ресурсов Российской Федерации. Дополнительно одобрены еще 3 проекта, 5 проектов находятся на завершающей стадии согласования», - сообщила пресс-служба Совмина РБ.

Также сообщается, что с российской стороной обсуждены вопросы поставки в 2024 году двигателей, производимых Уральским и Коломенским моторными заводами, для установки на карьерную самосвальную технику БЕЛАЗ.

«Кроме того, руководство Минпромторга России выразило заинтересованность в совместной работе по созданию дополнительных производственных мощностей и центра компетенций на территории Республики Беларусь по выпуску в интересах белорусских и российских заказчиков сложных компонентов высокоскоростных редукторов», - сказано в сообщении.