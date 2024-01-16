Болгария инвестирует 6 млрд евро в инфраструктуру для быстрого развертывания сил НАТО

Болгария инвестирует 6 миллиардов евро в инфраструктуру, которая в случае необходимости поможет развернуть силы НАТО на восточном фланге, но также может быть использована для гражданских нужд.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Тодор Тагарев, сообщает Euractiv.

Сейчас на болгарской территории находится многонациональная боевая группа НАТО под итальянским командованием, которая насчитывает около 1 000 военнослужащих.

Планируется расширить контингент до 1 500 человек и построить военную базу для нужд НАТО на юге Болгарии, что позволит сформировать бригаду.

"Развертывание многонациональной боевой группы НАТО на нашей территории обсуждали десятки и сотни раз. Во время моего визита в США мы говорили о том, как лучше всего обеспечить необходимую инфраструктуру как принимающей стране, и как США могут помочь нам, чтобы мы могли использовать имеющиеся международные фонды софинансирования для ее строительства", – сказал Тагарев в интервью bTV.

Болгария имеет двустороннее соглашение с США о совместном использовании четырех болгарских военных баз.

Инвестиции в размере 6 миллиардов евро не связаны с оборонным бюджетом и будут использованы для развития дорожной и железнодорожной инфраструктуры, чтобы помочь быстро развертывать военные формирования в случае необходимости, сказал Тагарев.

Министр говорил о новых автомобильных и железнодорожных путях, способных обеспечить быстрое развертывание войск союзников, а также о нефтепроводах, газопроводах и новых складах.

"Мы работаем над всеми этими вопросами, и не только в пределах компетенции Министерства обороны", – пояснил Тодор Тагарев.

По словам министра, есть планы, что "все боевые группы из стран восточного фланга НАТО вырастут до бригадных боевых групп – то есть, примерно до 5 000 человек.

"Это произойдет тогда, когда это будет нужно, мы не имеем четкого графика на этот момент. Мы должны быть готовы обеспечить условия, когда это произойдет", – сказал он.