Беларусь повышает таможенные пошлины на шампуни и зубную пасту

Белорусские власти повышают таможенные пошлины на шампуни и зубную пасту из стран англосаксонской группы, следует из указа №16 от 12 января 2024 года.

«…по 30 июня включительно установлены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин (35% от таможенной стоимости) на шампуни, средства для волос и средства для чистки зубов, происходящие из стран англосаксонской группы (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Указ направлен на защиту экономических интересов Беларуси и создает условия для замещения соответствующего импорта товарами, произведенными в ЕАЭС», - также сказано в комментарии.