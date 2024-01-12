Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года разогналась до 211%

Инфляция в Аргентине в декабре ускорилась до 25,5%, а за 2023 год составила 211,4%, сообщил институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в декабре 2023 года вырос на 25,5%, накопленный за 12 месяцев рост составил 211,4%", - говорится в сообщении. В декабре цены на продукты питания выросли на 29,7%, медицинские услуги - 32,6%, транспорт - 31,7%.

В октябре инфляция в Аргентине составила 8,3%, в ноябре - 12,8%. Рост цен ускорился после избрания Хавьера Милея главой государства 19 ноября, одной из первых мер правительства которого стало повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо за $1.

Ранее Милей, вступивший в должность 10 декабря, сказал, что, если инфляция в декабре окажется "около 25%, это будет огромным успехом" его правительства.