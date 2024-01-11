Последнее обновление: 11.01.2024 11:20

Квартальные поставки ПК в мире снизились на 2,7%

В 4-м квартале мировые поставки персональных компьютеров (ПК) сократились на 2,7% до 67,1 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC).

Снижение фиксируется уже восьмой квартал подряд. Поставки ПК по итогам 2023 года упали на 13,9% и составили 259,5 млн единиц. Годом ранее было зафиксировано падение на 16,5%. Столь резкое снижение аналитики объясняют столь же активными покупками новых компьютеров во время пандемии коронавируса.

"Рынок ПК показал, пожалуй, наибольшую волатильность среди основных категорий технологических товаров в последние четыре года", - отметил вице-президент IDC Райан Рит, добавив, что прогноз на будущее остается позитивным, пишет finmarket.

Пятерка лидеров рынка не изменилась за последний год. Китайская Lenovo и американские HP Inc. и Dell Technologies занимают первые три места по числу проданных устройств, на четвертом - Apple Inc., на пятом - Asus.

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