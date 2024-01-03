Последнее обновление: 03.01.2024 10:27

Турция не пропустит минные тральщики, подаренные Украине Британией

Власти Турции подтвердили, что в соответствии с Конвенцией Монтрё не пропустят в Черное море два минных тральщика, подаренных Украине Великобританией.

Пресс-служба президента Турции во вторник опубликовала ответ на сообщения неких неназванных изданий, согласно которым тральщики будут пропущены в Черное море.

Пресс-служба напоминает, что, в соответствии с Конвенцией Монтрё от 1936 года, в случае войны Турция должна закрыть свои проливы для кораблей воюющих сторон, что она и сделала, когда Россия напала на Украину.

«Наши соответствующие союзники были должным образом проинформированы о том, что минным тральщикам, подаренным Украине Соединенным Королевство, не будет позволено пройти Турецкими проливами в Черное море, пока продолжается война», — говорится в пресс-релизе.

О передаче двух тральщиков класса Sandown Британия и Украина договорились еще в 2021 году. Корабли были отремонтированы и модернизированы, а их украинские экипажи уже прошли подготовку в Британии.

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