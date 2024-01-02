Последнее обновление: 02.01.2024 11:03

Президент Чехии высказался за переход на евро

Президент Чехии Петр Павел в новогоднем обращении высказался за переход страны на евро, отметив, что пора делать конкретные шаги, которые в конечном итоге приведут к вхождению Чехии в еврозону.

"Пришло время, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства (введение евро). Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта – это логичное будущее", – сказал Павел.

Чехия, одна из семи стран ЕС, которые не используют общую валюту ЕС, взяла на себя обязательства ввести евро, когда присоединилась к Евросоюзу в 2004 году, хотя дата введения евро остается за странами-членами.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование