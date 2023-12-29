В Беларуси норматив расходов на обучение в городской школе повышен на 464 рубля в год

Совмин Беларуси утвердил нормативы расходов на обучение и воспитание в учреждениях образования на 2024 год.

Согласно постановлению №942 от 27 декабря 2023 года, в 2024 году норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа, вырастет на 464,36 рубля и составит 3109,52 рубля в год, в сельских населенных пунктах, - 7058,31 рубля в год (в 2023 году – 6058,42).

В учреждениях дошкольного образования, расположенных в городах, поселках городского типа, норматив составит 4033,85 рубля (3277,61), в сельских населенных пунктах, - 4943,08 рубля (4368,29).

Норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося на следующий год, осваивающего содержание образовательных программ профессионально-технического образования, составит 4940,17 рубля, среднего специального образования - 4438,16 рубля.