Власти Беларуси продлят мораторий на привязку аренды к иностранной валюте

Нижняя палата парламента РБ приняла в двух чтениях поправки в законодательство поправки, предусматривающие в том числе продление на 2024 года моратория на привязку аренды к иностранной валюте.

«В целях продолжения работы по девалютизации экономики, исключения возможности использования при заключении договоров аренды денежных единиц иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Беларуси», - говорится в обосновании к проекту закона.

Мораторий на право арендодателя определять в договоре размер арендной платы за пользование имуществом в иностранной валюте действует с сентября 2022 года.