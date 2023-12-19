Последнее обновление: 19.12.2023 13:15

Лукашенко одобрил изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС

Лукашенко указом №391 одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, затрагивающий сферу электронной торговли.

Поправки в ТК ЕАЭС регулируют порядок и условия перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров электронной торговли. Предусматривается создание института оператора электронной торговли, который будет обеспечивать на пространстве союза логистику и таможенное оформление операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами в интернете.

В проекте протокола также перечислены условия включения юридического лица в реестр операторов электронной торговли, основания для исключения из него, права, обязанности и ответственность оператора электронной торговли.



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