Последнее обновление: 15.12.2023 18:12

Денежные доходы населения Беларуси за 10 месяцев 2023 года выросли на 6,1%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь за январь-октябрь 2023 года выросли на 6,1% к уровню аналогичного периода 2022 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%, сообщает Белстат.

Реальные денежные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование