Укрэнерго стало полноправным членом европейской объединенной сети операторов ENTSO-Е

НЭК "Укрэнерго" стала 40-м полноправным членом Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E, такое решение приняла Генассамблея ENTSO-E 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Членство "Укрэнерго" в ENTSO-E открывает новый этап сотрудничества украинского и европейских операторов энергосистем как равноправных участников европейского энергетического пространства", - говорится в сообщении.

Приобретение "Укрэнерго" юридического статуса члена ENTSO-E – следующий шаг на пути евроинтеграции украинской энергосистемы и стало возможным, в частности, после того, как в ноябре 2023 года ENTSO-E объявила о завершении проекта синхронизации с Украиной и подтвердила успешное выполнение украинским оператором ключевых технических требований.

Для НЭК "Укрэнерго" статус члена ENTSO-E означает, что компания сможет голосовать во время заседаний Генеральной Ассамблеи ENTSO-E (принимать участие в принятии годовой программы работы ENTSO-E, определяющей приоритеты работы Ассоциации по ключевым вопросам: рынка электрической энергии, развития трансъевропейской энергетической инфраструктуры, управления рисками в энергетике и т.п.).

Также Укрэнерго сможет участвовать в правлении ENTSO-E с правом голоса и будет участвовать в подготовке предложений к годовой программе работы ENTSO-E, а также в разработке предложений и рекомендаций по стратегическим приоритетам сотрудничества операторов и ключевых решений.

Украинский оператор примет участие в комитетах ENTSO-E и в их рабочих группах.