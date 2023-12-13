Правительство Германии преодолело бюджетный кризис

Дыра в бюджете Германии будет закрыта за счет сокращения "вредных для климата" субсидий, отдельных статей расходов и федеральных дотаций. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на совместной пресс-конференции с министром экономики Робертом Хабеком и министром финансов Кристианом Линднером в Берлине.

Бюджет на будущий год сократится на €17 млрд. Несмотря на сокращения, правительство намерено придерживаться ранее поставленных целей: перестройки экономики с целью достижения климатической нейтральности, сохранения социального государства и поддержки Украины (на оружие Украине и финансовую помощь уйдет €8 млрд, еще €6 млрд - на поддержку украинских беженцев в Германии).

Ряд налогов будет повышен: налог на СО2, взимаемый на горючее для автомобилей и на отопление жилых помещений с использованием ископаемых источников энергии, а также налог на авиационный керосин для полетов внутри Германии.

Кроме того, с 2024 года на год раньше будут прекращены субсидии на покупку электромобилей, а также урезаны средства на развитие солнечной энергетики.

По словам Линднера, власти планируют ввести новый налог на одноразовую пластиковую упаковку, который будет взиматься с производителей товаров.