Последнее обновление: 12.12.2023 17:33

Силовики обещают ЦИК не допустить «дестабилизации» обстановки по время выборов

МВД Беларуси оценивает силы и средства, которые потребуются для обеспечения «безопасности и общественного порядка» во время единого дня голосования 25 февраля 2024 года.

"Мы должны сделать все, чтобы не допустить дестабилизации обстановки. И для этого уже сейчас рассчитываются силы и средства, подготавливаются решения на охрану общественного порядка", - заявил первый замминистра внутренних дел Юрий Назаренко по случаю встречи главы ЦИК с сотрудниками МВД.

"Милиционеры со своими задачами справятся, продемонстрировав профессионализм, смелость, решительность", - убежден Назаренко.

В свою очередь глава ЦИК Игорь Карпенко попросил силовиков "быстро реагировать на запросы по проверке сведений о кандидатах», продемонстрировать «серьезный подход к обеспечению общественного порядка на участках» и обеспечить видеонаблюдение на участках для голосования.



<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование