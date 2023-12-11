Беларусь и Россия подписали «лесной» меморандум

Рослесхоз и Минлесхоз Беларуси подписали меморандум по сотрудничеству в лесном хозяйстве, который предполагает беспрепятственную перевозку древесины между странами и общее использование лесными питомниками.

"Подписанный меморандум - это качественно новый уровень взаимоотношений наших государств. Прошлый основополагающий лесной документ был принят еще в 90-е годы, и нам стоило обновить план совместных действий для развития лесной отрасли обеих стран. Для этого будет сформирована совместная рабочая группу по лесному хозяйству. Наши лесные ведомства подготовят дорожную карту по реализации меморандума уже в первом квартале следующего года. Между нашими странами должен быть "бесшовный" обмен данными и простая процедура для перемещения древесины", - заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

Будет проработана возможность использования белорусских питомников для выращивания посадочного материала для России. Одним из направлений сотрудничества может стать поставка техники белорусского производителя "Амкадор" в Россию.