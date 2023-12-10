Венгерские перевозчики пообещали блокаду на границе с Украиной

Ассоциация венгерских автоперевозчиков (MKFE) заявила, что с понедельника, 11 декабря, начнет демонстрацию на пограничном пункте пропуска "Захонь – Чоп" подобную той, как "это сделали польские и словацкие водители".

В организации отметили, что соответствующее разрешение на демонстрацию уже дали в полиции.

Венгерские перевозчики говорят, что целью протеста является привлечение внимания Европейской комиссии и правительства Венгрии к "серьезным рыночным последствиям" соглашения с Украиной о частичной либерализации автомобильных грузовых перевозок, которое "поставило многие венгерские предприятия в критическую ситуацию".

Они требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот для украинских перевозчиков, а также их эффективного и интенсивного официального контроля.

Как известно, блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.