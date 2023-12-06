Последнее обновление: 06.12.2023 17:07

BMW отзывает почти полтысячи X3, X4 и X5 из-за опасных подушек безопасности

Категории: Германия BMW

Некоторые модели BMW X3, X4 и X5 в США нуждаются в ремонте из-за проблемы с системой надувания подушек безопасности Takata. Об этом сообщает CarScoops.

Около 486 автомобилей компании обладают системами Takata PSDI-X с производственной аномалией, которая может привести к разрыву. Причина этого разрыва еще не установлена, анализ проблемы продолжается. Отзыву подлежат 457 автомобилей BMW X3 2014 года выпуска, один автомобиль X4 2014 года выпуска и 28 автомобилей X5 2014 года выпуска.

Владельцы автомобилей будут получать сообщения об отзыве и могут записаться на бесплатную замену систем надувания в дилерском центре BMW. Владельцам, уже самостоятельно заменившим их, компенсируют расходы. Этот отзыв происходит через шесть недель после предварительного отзыва более 9 000 автомобилей BMW 7-й и 5-й серий из-за производственной ошибки в системе помощи водителю, не требующей держания рук на руле.

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