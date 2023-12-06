США ввели санкции против бельгийского поставщика военных товаров в Россию

Министерство финансов США во вторник объявило о санкциях против сети компаний, связанных с бельгийским бизнесменом Гансом Де Гитере, которые в обход санкций поставляли России электронику для военной техники.

Как указывают в американском ведомстве, Ганс Де Гитере много лет занимается незаконным экспортом технологий военного назначения из США в Китай и Россию, в частности программируемых вентильных матриц – приоритетных сейчас для Москвы полупроводниковых устройств.

Де Гитере, а также связанным с ним лицам, в частности брату Тому, принадлежит ряд компаний в Бельгии, Швеции, Гонконге, Нидерландах, России и на Кипре. В некоторых случаях Де Гитере и его сеть пытались переправить электронику в Россию через Гонконг и Турцию.

Среди товаров, которые бельгиец пытался отправить в РФ, были и интегральные схемы той же модели, что и были обнаружены в беспилотниках российского производства в Украине.

Всего в схеме незаконной поставки электроники вовлечены девять юридических и пять физических лиц, в частности россияне Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов и нидерландка Кимберли Бун. Против всех них США ввели санкции.