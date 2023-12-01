ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд

Объединенные Арабские Эмираты создают фонд климатического финансирования Alterra на $30 млрд, сообщил президент страны Мухаммед бен Заид аль-Нахайян на открытии климатического саммита COP28 в Дубае.

Alterra будет крупнейшим в мире частным инвестиционным фондом в области борьбы с изменением климата, говорится в сообщении на сайте COP28. Управлять им будет независимая компания Lunate, домицилированная в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market. Главным исполнительным директором фонда будет эмиратский дипломат, генеральный директор COP28 Маджид аль-Сувайди, передает Интерфакс.

В партнерстве с инвесткомпаниями BlackRock, Brookfield и TPG фонд уже обязался предоставить другим климатическим фондам $6,5 млрд и сам рассчитывает к 2030 году привлечь $250 млрд.

"Фонд намерен направлять частные рынки в сторону климатических инвестиций и сосредоточиться на трансформации развивающихся рынков и экономик, где из-за повышенных предполагаемых рисков не хватает традиционных инвестиций", - говорится на сайте COP28.

К 2030 году таким рынкам и экономикам будет ежегодно требоваться $2,4 трлн для борьбы с изменением климата, отмечается в сообщении.