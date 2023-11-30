Последнее обновление: 30.11.2023 13:57

Беларусь вышла из соглашения с Украиной о выплате пенсий

Белорусские власти вышли из соглашения с Украиной о взаимном переводе и выплате пенсий.

"Прекратить действие соглашения между Фондом социальной защиты населения Министерства социальной защиты Республики Беларусь и Пенсионным фондом Украины о взаимном переводе и выплате пенсий, подписанного в городе Киеве 12 июня 1997 года", - говорится в постановлении Совмина №836 от 28 ноября 2023 года.

МИД РБ поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения. Прекращение соглашения вступает в силу с 23 декабря 2023 года.



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