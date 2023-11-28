Словацкие перевозчики анонсировали блокаду границы с Украиной с 1 декабря

Союз перевозчиков Словакии (UNAS) собирается заблокировать пункт пропуска Вышнее Немецкое на границе с Украиной с 1 декабря. Такая информация размещена в Facebook.

Это единственный автомобильный пункт для грузового пропуска на этом участке границы.

Руководитель UNAS Станислав Скала сказал, что словацкие перевозчики намерены дождаться позиции словацкого Минтранса до четверга, прежде чем принимать окончательное решение.

Reuters пишет, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но Скала не собирается ждать ее результатов.

"Похоже, ни украинская сторона, ни Еврокомиссия не хотят отступать", - сказал он.