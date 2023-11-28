Греческие танкеры сокращают перевозки российской нефти

Владельцы нефтяных танкеров в Греции, самой мощной судовладельческой страны мира, сократили количество российской нефти, которую они перевозят, и это решение может в конечном итоге нарушить поставки российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Количество греческих танкеров, направляющихся в Россию, в этом месяце сократится на четверть по сравнению с прошлым и на 60% по сравнению с июнем, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством.

Это может обеспокоить чиновников в Кремле, поскольку страна все еще нуждается в помощи от иностранных судовых операторов, чтобы доставить все свои баррели на мировой рынок, отмечает издание.

Ранее в этом месяце Министерство финансов США напугало некоторых владельцев танкеров, попросив их объяснить, что они сделали для соблюдения установленного "Группой семи" предельного уровня цен на российскую нефть. Представители двух афинских компаний вскоре после этого заявили, что они действуют осторожно, оценивая ситуацию.

Эта осторожность подтверждается данными отслеживания судов, собранными Bloomberg, которые показывают, что греческие танкеры в ноябре перевезут только 15 грузов флагманской российской нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей. В октябре они перевезли 20.

Ограничение цены "Группой семи" означает, что компании в ЕС могут перевозить российскую нефть только по цене 60 долларов за баррель или ниже. Несмотря на то, что в июле цена Urals подскочила выше этого уровня, торговля не прекратилась.

"Очевидное уменьшение участия Греции совпало с признаками того, что общий объем российского экспорта также сократится. Такое падение противоречило бы цели установления верхнего предела цены, которая заключается в том, чтобы сохранить поставки российской нефти, лишив Россию доходов.

Все еще возможно, что некоторые греческие владельцы вернутся к торговле с Россией, когда они будут иметь время полностью оценить письма Минфина США", - пишет Bloomberg.

Если текущие темпы экспорта сохранятся, а уже запланированные поставки состоятся по графику, поставки российской нефти могут сократиться примерно на 150 тыс. баррелей в сутки в этом месяце.

Суда, принадлежащие Греции, по-прежнему перевозят около пятой части всех грузов российской нефти марки Urals и около каждого седьмого груза российской нефти, включая те, что отгружаются с терминалов на тихоокеанском и арктическом побережье страны, показывают данные отслеживания судов, которые отслеживает Bloomberg.

Но письма от Казначейства США, направленные примерно 30 фирмам, которые контролируют около 100 нефтяных танкеров, вызвали беспокойство среди некоторых судовладельцев.

В копии одного из писем, с которой ознакомилось Bloomberg, содержался запрос на предоставление широкой информации и документации о поставках и участвующих в них компаниях. В нем содержалась угроза заключения, если получатели не выполнят требование в полном объеме.

Представители двух страховых компаний также сообщили, что тон разговоров с властями изменился в течение последних недель, что свидетельствует о более строгом соблюдении лимита.