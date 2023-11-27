Последнее обновление: 27.11.2023 18:56

Китай отвергает переговоры с РФ о строительстве тоннеля в Крым

Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать информацию The Washington Post о том, что руководители России и Китая обсудили планы строительства тоннеля из РФ во временно оккупированный Крым, сославшись на "безосновательность" таких публикаций.

Такое заявление в понедельник сделал на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет УНН.

«Я не буду комментировать безосновательные сообщения», - заявил Ван Вэньбинь.

Washington Post сообщила, что Россия и Китай обсуждают строительство подводного тоннеля в оккупированный Крым. Издание отмечает, что российские и китайские бизнесмены, близкие к властям обеих стран, ведут на этот счет тайные переговоры.



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