В Украине введут налог на сверхприбыль банков

Верховная Рада во вторник, 21 ноября, приняла во втором чтении и целом закон о налогообложении сверхприбылей банков.

Его поддержали 229 народных депутатов при 226 минимально необходимых, сообщил один из руководителей финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

Ставку повышают до 50% по настоянию Международного валютного фонда, Минфина и Национального банка. Она будет использована для налогообложения прибыли банков за 2023 год.

Начиная с 2024 года, базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Обычная ставка на прибыль предприятий Украины составляет 18%.

Железняк со ссылкой на расчеты Минфина пишет, что повышение налога принесет 24-25 млрд грн за 2023 год, а дальше это будет 6-7 млрд.