Последнее обновление: 20.11.2023 18:13

Лукашенко создает при себе совет по стратегическим проектам

В Беларуси при президенте РБ будет создан совет по стратегическим проектам, следует из подписанного сегодня указа.

«Обеспечение деятельности Совета возлагается на Национальную академию наук Беларуси. Возглавит его председатель Президиума НАН Владимир Гусаков», -говорится в официальном комментарии к указу.

Совет будет осуществлять координацию работы по поиску и отбору перспективных стратегических проектов, а также их сопровождение; анализ актуальности, политической и экономической целесообразности, конкурентоспособности предлагаемых и реализуемых стратегических проектов; выработку предложений о совершенствовании деятельности по реализации стратегических проектов.

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