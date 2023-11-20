Еврокомиссия ожидает спад экономики в странах Балтии в 2023 году

Согласно новым прогнозам Еврокомиссии, в Латвии, Литве и Эстонии в 2023 году ожидается спад экономики, сообщает LETA.

Еврокомиссия прогнозирует в этом году для Латвии спад в 0,2%, для Литвы – в 0,4%, для Эстонии ожидается сокращение ВВП на 2,6%.

Вместе с тем, в 2024 году для Латвии прогнозируют рост ВВП на 2,4%. Инфляция в этом году в Латвии ожидается на уровне 9,3%, в следующем — на 3,2%.

Рост экономики Литвы в 2024 году составит 2,5%. Инфляцию в 2023 году в Литве оценивают в 8,8%, а в 2024-м – на уровне 2,9%.

Рост ВВП Эстонии в следующем году составит 1,9%. Инфляция в Эстонии в этом году, как ожидается, составит 9,4%, а в 2024-м году прогнозируют ее снижение до 3,5%.