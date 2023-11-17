Компания из США планирует производить танковые боеприпасы в Польше

Американская компания Northrop Grumman рассматривает возможность производства 120-мм танковых боеприпасов в Польше, которая наращивает производственные мощности в оборонной отрасли. Об этом в интервью агентству Reuters заявила генеральный директор военного производителя Кэти Уорден.

Она отметила, что хотя переговоры уже продвинулись, компании все еще нужно найти правильных промышленных партнеров и правильные контрактные структуры, добавив, что вся эта работа ведется.

"Мы рассматриваем возможности совместного производства 120-мм боеприпасов", – сказала она.

Как сообщил агентству заместитель генерального директора компании-производителя боеприпасов польской компании Mesko Пшемыслав Ковальчук, переговоры о сделке находятся на завершающей стадии.

"Сейчас мы готовимся к передаче технологий и к производству вместе с Northrop Grumman широкого спектра 120-мм боеприпасов", – признал он.

По словам Ковальчука, благодаря этой сделке производство 120-мм боеприпасов на Mesko увеличится как минимум до 50 000-70 000 боеприпасов в год с нынешних нескольких тысяч.

Он выразил ожидания, что комплексная сделка, которая подпадает под закупку Польшей танков Abrams, также будет включать производство 30-мм и 40-мм снарядов для пушек Bushmaster, установленных на бронетранспортерах, и что она должна быть подписана в конце декабря этого года или в начале января 2024 года.

Ранее Госдепартамент США объявил о предоставлении Польше кредита в размере два миллиарда долларов, которые предназначены для модернизации обороноспособности страны.