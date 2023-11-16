США вооружат истребители-невидимки F-35 до зубов

Усиливая огневую мощь ударного истребителя пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter, ВМС США устанавливают на него четыре новые ракеты класса "воздух-земля", включая малозаметную ракету AGM-158 JASSM.

Издание EurAsian Times пишет, что кроме ракеты AGM-158 JASSM, ВМС США планируют добавить еще три вида вооружения: противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C (LRASM), которая является морской ударной версией JASSM, ракету AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которая является высокоточным боеприпасом, и ракету класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.

Кроме Hellfire, все остальные ракеты, которые будут устанавливаться на самолет, уже давно являются предметом обсуждения. Подразделение вооружений Центра военно-воздушных сил ВМС США в Чайна-Лейк недавно объявило, что планирует привлечь компанию Lockheed Martin, которая производит эти ракеты, для проведения исследований, разработок, испытаний и оценки.

Помимо модификации ракет JASSM, LRASM, JAGM и Hellfire для использования на F-35, эти услуги "обеспечат проектно-конструкторские исследования, демонстрацию технологий и инженерные услуги для быстрого развития технологий".

AGM-158 JASSM станет существенным дополнением, обеспечивая ВМС США преимущество "стелс на стелс" по мере наращивания возможностей в борьбе с ближайшими противниками в лице Китая. JASSM - это автономная высокоточная ракета класса "воздух-земля" большой дальности, предназначенная для уклонения от средств противоракетной обороны. Она обладает отличными возможностями и точностью при уничтожении как стационарных, так и мобильных целей.

F-35 Joint Strike Fighter - это стелс-самолет, который может пролетать вблизи границ противника или даже внутри его территории, не будучи перехваченным радарами. Таким образом, истребитель, оснащенный крылатой ракетой "стелс", может наносить удары по объектам, находящимся в глубине территории противника.

По сути, это надежный способ атаковать критически важные объекты противника на дальних дистанциях. Ракета JASSM с вертикальным хвостом и откидными крыльями оснащена осколочно-фугасной боевой частью и двухрежимным проникающим элементом. Масса ракеты составляет около 1 000 кг, она может нести боеголовки массой до 450 кг.

Американские военные интегрируют свою стелс-платформу F-35 с малозаметными ракетами на фоне растущей угрозы конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. В августе прошлого года стало известно, что в декабре 2021 года ВВС США провели испытания крылатой ракеты AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) со стелс-бомбардировщика B-2.

Как сообщил EurAsian Times военный эксперт, "будучи дозвуковой (сравнительно более медленной) стелс-ракетой, JASSM на всем пути полета скрыта от радаров противника. Когда ракета появится в поле зрения радаров, она все еще будет маленькой целью, поэтому ее не заметят. Времени на реакцию будет мало, так как радар засечет ее только на последних двух-трех километрах, а потом будет уже поздно".

F-35 предназначен для уничтожения вражеских целей и одновременного ухода от их обнаружения. Эти задачи парадоксальны из-за уникальных требований к скрытности: способность самолета сохранять скрытность ставится под угрозу внешним вооружением, что увеличивает радиолокационную заметность. С другой стороны, возможности истребителя нести только внутреннее вооружение ограничены.

Перед лицом этих проблем интеграция в истребитель F-35 новейшего вооружения является попыткой противостоять угрозам, исходящим от таких противников, как Китай и Россия, в условиях растущей напряженности.