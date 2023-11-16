Последнее обновление: 16.11.2023 14:19

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о торговле услугами и осуществлении инвестиций

Лукашенко подписал указ № 356, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения между Беларусью и Китайской Народной Республики о торговле услугами и осуществлении инвестиций, сообщает его пресс-служба.

Таким образом закрепляется правовая основа для устойчивого и динамичного развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами. Речь идет о создании зоны свободной торговли услугами между Беларусью и КНР, транспарентного, либерального и благоприятного инвестиционного режима для привлечения инвестиций.

«Соглашение создает задел для развития сотрудничества в новых сферах при соблюдении (защите) интересов обеих сторон в наиболее чувствительных сегментах экономик», - говорится в комментарии.

На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство экономики.

Власти ожидают, что в перспективе сотрудничество в рамках соглашения «позволит динамично наращивать экспорт белорусских услуг в Китай и увеличить инвестиционные потоки со стороны Китая».



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