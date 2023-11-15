Кипр обещает принять меры после разоблачения роли его компаний в сокрытии активов РФ

Власти Кипра пообещали усилить контроль над движением капитала через компании в его юрисдикции после масштабного расследования консорциума журналистов о роли кипрских компаний в сокрытии сотен миллионов долларов активов, связанных с подсанкционными лицами из России.

Совместное расследование Международного консорциума журналистских расследований, который объединяет расследователей из разных стран мира, и немецкой компании Paper Trail Media, касается Cyprus Confidential – хранилища с 3,6 миллиона файлов от анонимного источника о деятельности кипрского подразделения известной консалтинговой компании PwC.

Из документов следует, что PwC Cyprus использовала непрозрачные офшорные структуры для сокрытия активов россиян, попавших под санкции Запада и Украины, начиная с 2014 года. В документах фигурируют более 60 самых богатых россиян и по меньшей мере 71 клиент, который попал под санкции с февраля 2022 года.

Среди прочего, в расследовании говорится о том, что PwC Cyprus с другими консалтинговыми фирмами помогли одному из самых влиятельных олигархов России Алексею Мордашову передать его долю в крупнейшем европейском туроператоре Tui стоимостью миллиард фунтов стерлингов на связанное с ним лицо в день, когда он попал под санкции ЕС.

Кипрские компании также помогли осуществить оффшорные платежи на десятки миллионов евро российскому олигарху Роману Абрамовичу, вероятно, в нарушение правил бухгалтерского учета. Некоторые из них связаны с периодом, когда Абрамович владел футбольным клубом "Челси".

В ответ на запрос Международного консорциума журналистских расследований правительство Кипра заявило, что получает техническую поддержку от правительства Британии для создания подразделения по отслеживанию выполнения санкций ЕС, которое должно заработать в следующем году.

Кроме того, до конца ноября Кипр планирует представить отчет о том, как его власти расследуют финансовые преступления, связанные с уклонением от западных санкций.

Министерство финансов Кипра отдельно заявило, что начало уголовное расследование по факту одной из раскрытых расследователями транзакций – передачи доли росолигарха Мордашову в туроператоре Tui. Представители Мордашова и PwC Cyprus заявили, что им ничего не известно об уголовном расследовании.