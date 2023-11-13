Последнее обновление: 13.11.2023 20:52

Польские перевозчики не согласились снять блокаду границы после переговоров с Украиной

Представители польских автоперевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

В понедельник, 13 ноября, некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств.

"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", – сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер.

Напомним, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

В понедельник Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований: возвращение разрешений для украинских перевозчиков; ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта); запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС; получение доступа к украинской системе "Шлях"; отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга"; выделение отдельных очередей для пустых авто.



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