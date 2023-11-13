Беларуськалий требует от Литвы возмещение убытков на 1 млрд евро

Беларуськалий запустил инвестиционный арбитражный процесс против Литвы, в рамках которого требует возмещения убытков на сумму около 1 млрд евро без учета процентов и судебных издержек.

Как сообщает литовский телеканал TV3, Минтранс Литвы подтвердил начало процесса, но от дальнейших комментариев «на данном этапе» разбирательства воздержался.

По версии TV3, Беларуськалий утверждает, что Литва нарушила двустороннее соглашение о защите инвестиций, признав в том числе недействительным договор на перевозку грузов между «Литовской железной дорогой» и «Беларуськалием».

Как сообщалось, на фоне санкций США против Беларуси правительственная комиссия Литвы по проверке сделок стратегических предприятий 21 декабря 2021 года объявила, что договор «Литовских железных дорог» с Беларуськалием представляет угрозу для безопасности страны. 1 февраля 2022 года транзит белорусских калийных удобрений через Литву прекратился.