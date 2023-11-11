Китай ускоряет процесс замены пластика бамбуком

Государственный комитет по развитию и реформам КНР совместно с другими департаментами опубликовал трехлетний план действий по ускорению замены пластика бамбуком.

В документе говорится, что к 2025 году в стране должна будет сформирована система замены пластика бамбуком. Благодаря этому, улучшится качество и расширится ассортимент продукции, а также увеличатся масштабы производства и повысится комплексная эффективность отрасли.

Китай богат бамбуковыми ресурсами и имеет огромный потенциал развития бамбуковой промышленности. В стране произрастают 837 видов бамбука на площади 7,56 млн га, а ежегодное производство такой древесины составляет 150 млн. В настоящее время в Китае насчитывается более 10 тыс. предприятий по переработке бамбука. Согласно плану развития данной промышленности Китая, к 2035 году общая стоимость производства в этой отрасли превысит 1 трлн юаней ($137,23 млрд).

Эксперты отмечают, что в настоящее время бамбуковые изделия, предназначенные для замены пластмассовых, уже используются в самых разных областях — от бытовых нужд до промышленности. Особенно популярны на международном рынке бытовые изделия из бамбука, которые выдерживают высокие температуры, не содержат добавок и разлагаются в естественных условиях. Например, Китай ежегодно производит свыше 1,2 млрд бамбуковых соломинок. Кроме того, заметно вырос выпуск ножей, вилок, чашек и тарелок из этого материала, которые в больших объемах экспортируются более чем в 110 стран и регионов мира, включая Японию, Южную Корею, Европу и Юго-Восточную Азию.

В промышленном производстве также активно идет замена пластмассы бамбуковыми изделиями, такими как трубы с бамбуковым покрытием, наполнители для градирен, корпуса электронных устройств и так далее.

Правительство Китая и Международная организация по вопросам бамбука и ротанга (INBAR) 7 ноября 2022 года выдвинули инициативу замены пластика бамбуком, направленную на сокращение загрязнения пластиком, борьбу с изменением климата и ускорение осуществления Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Об этом сообщает сайт «Хуаньцюван».