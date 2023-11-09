Накануне зимы Украина запустила две мощные газовые скважины, которые вместе дают почти 500 тысяч кубометров газа в сутки. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две скважины: вместе они дают почти 500 тысяч кубометров газа в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из скважин — разведывательная, размещенная на недавно открытом месторождении. Другая — эксплуатационная, на месторождении, которому более 50 лет.

К отопительному сезону Украина планировала накопить 14,7 миллиардов кубометров природного газа, однако уже сейчас в хранилищах хранится 16 миллиардов кубометров газа.