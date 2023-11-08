В Конгрессе США одобрили передачу Украине замороженных активов РФ

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине замороженных российских активов. Документ поддержали 40 законодателей, двое проголосовали против.

Дата рассмотрения законопроекта Палатой представителей в полном составе не уточняется, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в Сенат и Палату представителей в июне 2023 года. Авторы инициативы предложили выделить дополнительную помощь Украине за счет "активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ".

Также документ предполагает создание "международного компенсационного механизма" для передачи замороженных средств России Киеву.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на разблокировку активов, пока российские войска не покинут территорию Украины, а Москва не предоставит Киеву компенсацию за военную агрессию.

После начала войны западные страны в рамках санкций заморозили часть российских активов за рубежом.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что в общей сложности под блокировку попали 300 млрд долларов США - почти половина золотовалютных резервов.

Минфин США, в свою очередь, оценивал общую стоимость замороженных активов России примерно в 280 млрд долларов США.

Большая часть российских резервов хранилась в Европе.