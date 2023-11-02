Белавиа признала аварийную посадку рейса из Стамбула в аэропорту Минска

Государственная авиакомпания Белавиа подтвердила, что вечером 1 ноября самолет Boeing 737 MAX 8 заблокировал взлетно-посадочную полосу в минском аэропорту из-за лопнувшего колеса.

Рейс следовал из Стамбула. Колесо лопнуло еще при взлете в Стамбуле.

«01.11.2023 после вылета рейса В2-784 из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка (IST) воздушного судна Boeing 737 – MAX 8 авиакомпании "Белавиа" наземные службы аэропорта после осмотра взлетно-посадочной полосы сообщили о возможном повреждении колеса самолета. Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в пункт назначения Национальный аэропорт «Минск». Полет выполнялся в штатном режиме», - говорится в сообщении Белавиа.

Самолет удалось посадить. На взлетно-посадочной полосе самолет простоял более часа.

«Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на ИВПП аэропорта Минска, двигатели заглушены с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего был отбуксирован на место стоянки», - также сказано в сообщении.

В настоящее время проводится «расследование причины разрушения левого основного колеса шасси».