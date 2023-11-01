В Беларуси увеличили число мест по перецепке транспорта и перегрузке товаров

Власти Беларуси увеличили количество функционирующих по стране мест для осуществления операций по перецепке транспортных средств и перегрузке товаров. Об этом сообщает ГТК со ссылкой на постановление правительства № 725 от 24 октября 2023 г.

Так, в зоне деятельности Брестской таможни установлено 6-ое место в пункте таможенного оформления "Брест-Северный", где возможна перегрузка товаров из автомобильного в железнодорожный транспорт и наоборот.

В регионе деятельности Витебской таможни тоже уже работает 6 мест - два новых появилось на СВХ пункта пропуска "Урбаны"(перегрузка и перецепка) и во временной зоне таможенного контроля ТУП "Белтехносервис"(перегрузка).

Новые места функционируют с 26 октября в круглосуточном режиме.

В настоящее время в стране насчитывается 23 таких места.