Китайская Evergrande предложила оффшорным кредиторам 30% акций дочерних компаний

Китайский девелопер Evergrande предложил новый план реструктуризации долга для оффшорных обладателей облигаций, предлагая обменять их долги на около 30% акций в каждой из двух дочерних компаний застройщика, зарегистрированных в Гонконге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

По данным источников, офшорные владельцы облигаций компании с недвижимостью, владеющие долгом на сумму около 19 миллиардов долларов, вероятно, существенно сократят свои инвестиции, если согласятся на новые условия.

Адвокат, представляющий специальную группу ключевых владельцев облигаций, заявил в понедельник суду Гонконга, что план реструктуризации может иметь более высокое возмещение для кредиторов, чем сценарий ликвидации менее чем на 3%.

Акции подразделений, в которых владельцам облигаций будет предложена доля, Evergrande Property Services Group и Evergrande New Energy Vehicle Group, в этом году упали более чем на 80% из-за долговых проблем Evergrande.

Их общая рыночная стоимость составляла всего около 9 миллиардов гонконгских долларов (1,15 млрд долларов) по состоянию на утро 1 ноября, при этом материнской компании принадлежало 52% собственности и 59% фирмы, занимающейся транспортными средствами.

Первый источник сообщил, что кредиторы получат имеющиеся акции двух подразделений в рамках соглашения, которое должны одобрить китайские регуляторы.

Новый план был презентован некоторым обладателям облигаций около двух недель назад после того, как оригинальный план реструктуризации долга Evergrande был отклонен, когда в конце сентября было подтверждено, что его основатель-миллиардер Хуэй Ка Янь находится под следствием по подозрению в преступной деятельности.

Второй источник сообщил, что новым планом руководил рабочий комитет при правительстве южной провинции Гуандун, наблюдавший за реструктуризацией Evegrande с конца 2021 года после того, как разработчик объявил дефолт по долгам.

Обновленное предложение будет ключевым для выживания Evergrande, поскольку в понедельник суд Гонконга обязал компанию сформировать конкретный план реструктуризации долга к ликвидационному слушанию 4 декабря, на котором будет решено, следует ли ее ликвидировать.