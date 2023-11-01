Литва ужесточает контроль следующих через РФ и Беларусь грузов

Таможня Литвы ужесточает контроль транзитных грузов, следующих в третьи страны через РФ и Беларусь, сообщил таможенный департамент Литвы.

"Для предотвращения обхода санкций с ноября ужесточается контроль ввозимых в Литву и следующих далее через РФ и Беларусь грузов, адресаты которых находятся в третьих странах", - говорится в сообщении.

"Таможня рекомендует как можно более подробно описывать декларируемые товары с указанием их свойств и приложением документов об этом", - также сказано в сообщении.

Ранее, власти Литвы установили 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя с указанием продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Беларуси.