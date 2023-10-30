Последнее обновление: 30.10.2023 18:18

Центробанк Армении улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году

Центральный банк Армении прогнозирует, что экономика страны в текущем году вырастет на 7,2%, тогда как в июне предполагал рост ВВП на 6,9%.

"Мы прогнозируем, что в 2024 году рост ВВП составит 5,6%, а в 2023 году - 7,2%", - заявил председатель центробанка Мартин Галстян, выступая в понедельник в парламенте на обсуждении по проекту госбюджета-2024.

В бюджете Армении на 2023 год заложен рост ВВП на 7%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики страны в 2023 году на 7%, в 2024 году - на 5%, Всемирный банк - на 6,6% и на 4,1% соответственно.

Экономический рост в стране в 2022 году составил 14,2%.



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