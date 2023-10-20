Белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 октября 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,7 копейки или 0,52%, до 3,2729 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,75 копейки или 0,22%, до 3,3870 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1727,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 3,3 копейки или 0,74% до 4,4495 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,2 млн. юаней.